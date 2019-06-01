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Встреча Хацкевича и Суркиса сорвалась

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Назначенная на 1 июня встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса с главным тренером команды Александром Хацкевичем не состоялась. Встречу перенесли на следующую неделю.

Суркис и Хацкевич

Суркис и Хацкевич

Ожидается, что Суркис и Хацкевич должны обсудить планы на следующий сезон и возможность продолжения сотрудничества, сообщает СпортАрена.

Ранее президент "Динамо" заявлял, что готов оставить Хацкевича на посту тренера "Динамо", если он убедит его в готовности бороться за трофеи.

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Напомним, что 45-летний специалист 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Некоторые СМИ сообщили, что Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста, которым станет испанец Рауль Рианчо.

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Персоны
Александр ХацкевичИгорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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