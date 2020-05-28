Бывший защитник "Интера" Даниэле Адани, который сейчас работает экспертом на телеканале SkySports, включил нападающего "Динамо" Владислава Супрягу в десятку самых перспективных игроков планеты.

"Вспоминая Шевченко… Супряга родился в 2000 году. У него есть сила, и если он поработает над своими качествами, то станет хорошим футболистом. Он принадлежит киевскому "Динамо", но играет в аренде за "Днепр-1". В нынешнем сезоне он забил 8 голов в 17 матчах чемпионата (на самом деле 9 голов в 18 матчах – Ред.)", – цитирует слова Адани издание Calciomercato.

Даниэле Адани Calciomercato

Напомним, что в домашнем поединке "Днепра-1" против "Динамо" в УПЛ Супряга вышел на поле во втором тайме и сумел сделать хет-трик в ворота киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенегальский агент Ибрагим Сонко, который выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, назвал Владислава "новым Андреем Шевченко".