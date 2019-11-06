Дембель Ракицкого: топ-5 "предателей" украинского футбола

С началом войны на Донбассе Украина все больше разрывает отношения с Россией, что коснулось и спорта. Многие спортсмены выступили против российской политики. А во многих видах украинские и российские клубы разведены во избежание всяческих инцидентов.

Но есть и немало таких, кто решил спрятаться за ширмой "спорт вне политики" и ничего не замечать, не отказываясь от возможности выступать в России. Действительно, что тут такого?

Ярослав Ракицкий

Место рождения: Первомайск, Днепропетровская обл.

Играл в Украине: 2006 - 2019 ("Шахтер" Донецк)

Выступления в России: 2019 - н.в. ("Зенит" Санкт-Петербург)

Самый свежий и яркий адепт украинского футбола, отдавшего себя России. Хотя о взглядах и предпочтениях Ярослава Ракицкого было известно и ранее, но во времена Луческу и Фонсеки защитник под влиянием клубной политики "Шахтера" сидел тихо. Разве что немножко "косячил" от матчей сборной Украины.

Ярослав Ракицкий в форме "Зенита"

Но в январе этого года все неловкости и моменты исчезли - Ракицкий попрощался с "Шахтером" и с радостью перешел в "Зенит". По правде говоря, многие только с облегчением выдохнули - Ярослав оказался на своем месте, и так будет спокойнее. Тем более, в сборной тоже решили больше не привлекать защитника.

Ракицкий является одним из немногих, кто не только по футбольным причинам уехал в Россию и отвернулся от украинского футбола. Хотя защитник порою и прикрывается мантрой "спорт вне политики", но слабовато - по высказываниям и поведению футболиста в "Зените" видно, что его не устраивало происходящее с властью в Украине после Революции достоинства, и что в России ему будет лучше… А недавно Ярослав показательно решил "закончить карьеру" в сборной Украины (куда его не вызывают уже больше полгода), что более чем окончательно разрывает его связь с Украиной.

Анатолий Тимощук

Место рождение: Луцк

Играл в Украине: 1995-2007 ("Волынь" Луцк, "Шахтер" Донецк)

Выступления в России: 2007-2009 ("Зенит", Сантк-Петербург), 2013-2015 ("Зенит"), 2017 - н.в. ("Зенит" - тренер)

Анатолий Тимощук (справа) в бытность игроком "Зенита"

Наверное, самый болезненный случай для украинских болельщиков - многолетний лидер сборной Украины и "Шахтера", уроженец Луцка и воспитанник "Волыни", легендарный Т-44 уехал в Россию и продолжает оставаться там.

История Тимощука проста и сложна одновременно. С одной стороны можно сделать скидку на то, что Анатолий еще в прошлом десятилетии отлично играл за "Зенит" (выиграл Кубок УЕФА) и стал там своим, получив капитанскую повязку.

Но это было еще в прошлом десятилетии, и почему Тимощук решил оставаться в Санкт-Петербурге после 2014-го и начать там свою тренерскую карьеру - вменяемых объяснений украинцы так и не дождались. Более того, бывший футболист кроме работы в "Зените" заимел и свой бизнес в России - сеть ресторанов, которые "отметились" на 9 мая "повышенным патриотизмом". Не стесняется "русского мира" и сам Тимощук. В Украине же уроженец Луцка не появлялся публично уже несколько лет.

Евгений Селезнев

Место рождения: Макеевка, Донецка обл.

Играл в Украине: 2002 - 2015 ("Шахтер" Донецк, "Арсенал" Киев, "Днепр"), 2016 ("Шахтер")

Выступления в России: 2016 ("Кубань")

Евгений Селезнев (справа) в форме "Кубани"

Всего один сезон в "Кубани", но клеймо на всю жизнь. После того вояжа в Россию в 2016-м Евгений Селезнев у множества украинских болельщиков воспринимается весьма негативно.

В основу такого восприятия легла история с интервью футболиста после перехода в "Кубань". Естественно, украинцу предъявили претензии, что он уехал в чемпионат вражеской страны, на что Селезнев не нашел ответить ничего лучше: "Я должен обеспечивать свою семью и следить, чтобы все были здоровы, сыты и одеты. Я считаю себя украинцем и готовлюсь к Евро-2016 в более сильном чемпионате".

Прозвище "кормилец" после этого приклеилось к Селезневу всерьез и надолго, а украинские болельщики до сих пор задаются вопросом "Как же трудно кормить семью после годов карьеры с месячной зарплатой в несколько десятков тысяч евро?"

Александр Зинченко

Место рождения: Радомышль, Житомирская обл.

Играл в Украине: только в молодежных клубах

Выступления в России: 2015-2016 ("Уфа")

Александр Зинченко (справа) в игре за "Уфу"

Один из лучших молодых украинских футболистов явно не равнодушен к России даже несмотря на все события последних лет. После академии "Шахтера" хавбек разорвал отношения с донецким клубом и уехал в "Уфу", где, по сути, прошел первый серьезный этап профессиональной карьеры.

После был переезд в Англию и аренда в Голландии, но украинские болельщики порой вспоминают Александру и карьеру в России. При этом, Зинченко порой сам подбрасывает повод, выставляя в соц. сетях фото на отдыхе с рыбалки в России.

В этой истории все же надо принять в учет и тот факт, что на момент переезда в "Уфу" судьба 19-летнего Зинченко была в основном в руках агентов и родителей. И надолго Александр в России не задержался, при этом отказавшись принять российское гражданство, с которым в "Уфе" пару раз "подкатывали" к украинцу.

Артем Милевский

Место рождения: Минск, Беларусь

Играл в Украине: 2001-2013 ("Борисфен", "Динамо" Киев)

Выступления в России: 2016-2017 ("Тосно")

Артем Милевский (слева) в футболке "Тосно" ФК "Тосно"

Случай несколько облегченный относительно этого ряда. С Милевского спрос пониже, ведь родился он в Беларуси и по национальности - белорус. А в Россию уехал не из Украины после выступлений в Турции, Хорватии и Румынии.

Известный одиозный форвард после карьеры в "Динамо" немало уделял внимания и нефутбольной жизни, нигде надолго не задерживался и в 2016-м каким-то образом попал в перволиговый "Тосно". Клуб из городка в 38 тыс. населения Ленинградской (до сих пор) области. Зачем туда поехал Милевский - прочувствовать сложно. Сам же Артем за анти-украинскими настроениями никогда не замечался, за Россию и т.п. не топил, но сезон там отыграл, чем немало задел динамовских болельщиков.

В России же Миля продолжил кутить и запомнился пародированием хита "В Питере - пить".

***

Вышеперечисленные игроки - лишь самые заметные, но единицы из многих. "Грешки" в виде российских вояжей можно найти у многих нынешних игроков УПЛ - Алексея Гая (2016-2018, "Кубань"), Богдана Бутко (2015-2016, "Амкар"), Олега Данченко (2017-2018, "Анжи"), Дмитрия Гришко (2017-2018, СКА Хабаровск), Артема Громова (2016-2017, "Крылья Советов"), Антона Шиндера (2016-2017, "Амкар") и других. Несмотря на продолжение войны на Донбассе, в Россию с каждым годом и дальше переходят украинские игроки.

И, похоже, останавливаться никто не собирается. Сезон 2014/15 - 31 футболист из Украины во всех профессиональных лигах России, сезон 2015/16 - 27, 2016/17 - 34, 2017/18 - 29, 2018/2019 - 12.

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