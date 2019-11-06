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6 ноября • обновлено в 13:26
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Дембель Ракицкого: топ-5 "предателей" украинского футбола

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С началом войны на Донбассе Украина все больше разрывает отношения с Россией, что коснулось и спорта. Многие спортсмены выступили против российской политики. А во многих видах украинские и российские клубы разведены во избежание всяческих инцидентов.

Но есть и немало таких, кто решил спрятаться за ширмой "спорт вне политики" и ничего не замечать, не отказываясь от возможности выступать в России. Действительно, что тут такого?

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Ярослав Ракицкий

Место рождения: Первомайск, Днепропетровская обл.

Играл в Украине: 2006 - 2019 ("Шахтер" Донецк)

Выступления в России: 2019 - н.в. ("Зенит" Санкт-Петербург)

Самый свежий и яркий адепт украинского футбола, отдавшего себя России. Хотя о взглядах и предпочтениях Ярослава Ракицкого было известно и ранее, но во времена Луческу и Фонсеки защитник под влиянием клубной политики "Шахтера" сидел тихо. Разве что немножко "косячил" от матчей сборной Украины.

Ярослав Ракицкий в форме "Зенита"

Ярослав Ракицкий в форме "Зенита"

Но в январе этого года все неловкости и моменты исчезли - Ракицкий попрощался с "Шахтером" и с радостью перешел в "Зенит". По правде говоря, многие только с облегчением выдохнули - Ярослав оказался на своем месте, и так будет спокойнее. Тем более, в сборной тоже решили больше не привлекать защитника.

Ракицкий является одним из немногих, кто не только по футбольным причинам уехал в Россию и отвернулся от украинского футбола. Хотя защитник порою и прикрывается мантрой "спорт вне политики", но слабовато - по высказываниям и поведению футболиста в "Зените" видно, что его не устраивало происходящее с властью в Украине после Революции достоинства, и что в России ему будет лучше… А недавно Ярослав показательно решил "закончить карьеру" в сборной Украины (куда его не вызывают уже больше полгода), что более чем окончательно разрывает его связь с Украиной.

Анатолий Тимощук

Место рождение: Луцк

Играл в Украине: 1995-2007 ("Волынь" Луцк, "Шахтер" Донецк)

Выступления в России: 2007-2009 ("Зенит", Сантк-Петербург), 2013-2015 ("Зенит"), 2017 - н.в. ("Зенит" - тренер)

Анатолий Тимощук (справа) в бытность игроком "Зенита"

Анатолий Тимощук (справа) в бытность игроком "Зенита"

Наверное, самый болезненный случай для украинских болельщиков - многолетний лидер сборной Украины и "Шахтера", уроженец Луцка и воспитанник "Волыни", легендарный Т-44 уехал в Россию и продолжает оставаться там.

История Тимощука проста и сложна одновременно. С одной стороны можно сделать скидку на то, что Анатолий еще в прошлом десятилетии отлично играл за "Зенит" (выиграл Кубок УЕФА) и стал там своим, получив капитанскую повязку.

Но это было еще в прошлом десятилетии, и почему Тимощук решил оставаться в Санкт-Петербурге после 2014-го и начать там свою тренерскую карьеру - вменяемых объяснений украинцы так и не дождались. Более того, бывший футболист кроме работы в "Зените" заимел и свой бизнес в России - сеть ресторанов, которые "отметились" на 9 мая "повышенным патриотизмом". Не стесняется "русского мира" и сам Тимощук. В Украине же уроженец Луцка не появлялся публично уже несколько лет.

Евгений Селезнев

Место рождения: Макеевка, Донецка обл.

Играл в Украине: 2002 - 2015 ("Шахтер" Донецк, "Арсенал" Киев, "Днепр"), 2016 ("Шахтер")

Выступления в России: 2016 ("Кубань")

Евгений Селезнев (справа) в форме "Кубани"

Евгений Селезнев (справа) в форме "Кубани"

Всего один сезон в "Кубани", но клеймо на всю жизнь. После того вояжа в Россию в 2016-м Евгений Селезнев у множества украинских болельщиков воспринимается весьма негативно.

В основу такого восприятия легла история с интервью футболиста после перехода в "Кубань". Естественно, украинцу предъявили претензии, что он уехал в чемпионат вражеской страны, на что Селезнев не нашел ответить ничего лучше: "Я должен обеспечивать свою семью и следить, чтобы все были здоровы, сыты и одеты. Я считаю себя украинцем и готовлюсь к Евро-2016 в более сильном чемпионате".

Прозвище "кормилец" после этого приклеилось к Селезневу всерьез и надолго, а украинские болельщики до сих пор задаются вопросом "Как же трудно кормить семью после годов карьеры с месячной зарплатой в несколько десятков тысяч евро?"

Александр Зинченко

Место рождения: Радомышль, Житомирская обл.

Играл в Украине: только в молодежных клубах

Выступления в России: 2015-2016 ("Уфа")

Александр Зинченко (справа) в игре за "Уфу"

Александр Зинченко (справа) в игре за "Уфу"

Один из лучших молодых украинских футболистов явно не равнодушен к России даже несмотря на все события последних лет. После академии "Шахтера" хавбек разорвал отношения с донецким клубом и уехал в "Уфу", где, по сути, прошел первый серьезный этап профессиональной карьеры.

После был переезд в Англию и аренда в Голландии, но украинские болельщики порой вспоминают Александру и карьеру в России. При этом, Зинченко порой сам подбрасывает повод, выставляя в соц. сетях фото на отдыхе с рыбалки в России.

В этой истории все же надо принять в учет и тот факт, что на момент переезда в "Уфу" судьба 19-летнего Зинченко была в основном в руках агентов и родителей. И надолго Александр в России не задержался, при этом отказавшись принять российское гражданство, с которым в "Уфе" пару раз "подкатывали" к украинцу.

Артем Милевский

Место рождения: Минск, Беларусь

Играл в Украине: 2001-2013 ("Борисфен", "Динамо" Киев)

Выступления в России: 2016-2017 ("Тосно")

Артем Милевский (слева) в футболке "Тосно"

Артем Милевский (слева) в футболке "Тосно"

ФК "Тосно"

Случай несколько облегченный относительно этого ряда. С Милевского спрос пониже, ведь родился он в Беларуси и по национальности - белорус. А в Россию уехал не из Украины после выступлений в Турции, Хорватии и Румынии.

Известный одиозный форвард после карьеры в "Динамо" немало уделял внимания и нефутбольной жизни, нигде надолго не задерживался и в 2016-м каким-то образом попал в перволиговый "Тосно". Клуб из городка в 38 тыс. населения Ленинградской (до сих пор) области. Зачем туда поехал Милевский - прочувствовать сложно. Сам же Артем за анти-украинскими настроениями никогда не замечался, за Россию и т.п. не топил, но сезон там отыграл, чем немало задел динамовских болельщиков.

В России же Миля продолжил кутить и запомнился пародированием хита "В Питере - пить".

***

Вышеперечисленные игроки - лишь самые заметные, но единицы из многих. "Грешки" в виде российских вояжей можно найти у многих нынешних игроков УПЛ - Алексея Гая (2016-2018, "Кубань"), Богдана Бутко (2015-2016, "Амкар"), Олега Данченко (2017-2018, "Анжи"), Дмитрия Гришко (2017-2018, СКА Хабаровск), Артема Громова (2016-2017, "Крылья Советов"), Антона Шиндера (2016-2017, "Амкар") и других. Несмотря на продолжение войны на Донбассе, в Россию с каждым годом и дальше переходят украинские игроки.

И, похоже, останавливаться никто не собирается. Сезон 2014/15 - 31 футболист из Украины во всех профессиональных лигах России, сезон 2015/16 - 27, 2016/17 - 34, 2017/18 - 29, 2018/2019 - 12.

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Темы
чемпионат России Премьер-лига Украины украинцы за границей Российско-украинский конфликт
Персоны
Анатолий Тимощук Евгений Селезнев Артем Милевский Александр Зинченко Филипп Будковский Алексей Гай Антон Шиндер Богдан Бутко Артем Громов
Место
Россия
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер ФК Волынь ФК Зенит Волынь ФК Манчестер Сити ФК Тосно ФК Кубань ФК Анжи
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Откровенный сброд.
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Denisoff Alex
Denisoff Alex
Махал Махалыч, не люди сброд, а статья - бред собачий. Спорт и правда должен быть вне политики, это 1. И 2 - нельзя никогда верить СМИ. Нигде. СМИ - шлюха на поводке политиков при власти. А потому и суждения какие-либо выносить на основании их "достоверных новостей", как минимум, глупо и недальновидно. Если не сказать - признак отсутствия собственного мнения и замещения его диктуемым.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
и почему Тимощук решил оставаться в Санкт-Петербурге после 2014-го и начать там свою тренерскую карьеру - вменяемых объяснений украинцы так и не дождались --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А почему он, собственно, должен оправдываться перед украинцами?Никаких законов Тимощук не нарушает:война России не объявлена, отношения не разорваны, торговля идёт вовсю.Почему он должен отказаться от своей жизни в России?Потому что хохлосрань с шоколадным пидором во главе верещит про войну с Россией?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Где мой комментарий?
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Туголуков Андрей
Туголуков Андрей
Ильенко Александр, Цензура в самой свободной стране западного Мира, привыкайте))
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