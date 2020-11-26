Вскрытие установило причину смерти Марадоны

Диего Армандо Марадона, страдавший дилатационной кардиомиопатией, умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти, говорится в отчете о вскрытии тела бывшего капитана сборной Аргентины, текст которого приводит Infobae.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – заболевание миокарда, характеризующееся развитием дилатации (растяжением) полостей сердца, с возникновением систолической дисфункции, но без увеличения толщины стенок.

"В отчете говорится, что патологоанатом обнаружил в сердце следы, указывающие на хроническую сердечную недостаточность, причина которой не ясна: не установлено, связано ли это с сердечным приступом или с потреблением вредных веществ, таких как кокаин или алкоголь", – утверждает Infobae со ссылкой на кардиолога Хуан Пабло Костабеля.

"Сердце – это насос, который качает жидкость условно говоря от задней части к передней: спереди – все органы тела, а сзади – легкие. Когда оно не может толкнуть кровь вперед, то она начинает накапливаться в легких, и пространство, которое должно быть занято воздухом, начинает заполняться жидкостью", – пояснил кардиолог Франсиско Тоскано Килон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона скончался в своем доме в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет вечером 25 ноября.

Сын легенды футбола узнал о смерти отца, попал в реанимацию. Адвокат Диего заявил о "преступном идиотизме" из-за смерти клиента.

Позже работник аргентинского похоронного бюро, который готовил тело легендарного Диего Марадоны к погребению, выложил в сеть снимок с открытым гробом.