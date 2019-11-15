"Вша питерская": главу РФС высмеяли в сети из-за скандала с новой формой сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков стал объектом насмешек со стороны фанатов после того, как попытался оправдаться за скандал с новой формой национальной сборной.

Читатели сайта Чемпионат.com прошлись по функционеру после того, как тот объяснил инцидент тем, что компания-производитель отправила экипировку в производство без согласования с РФС. Дюкову напомнили о том, что союз проводил официальную презентацию формы и его слова выглядят нелепо.

сборная России в новой форме РФС

"Можно вопрос. А презентацию с игроками сборной они тоже без вашего согласия провели?", "Дюкову такие заявления только на Первом канале нужно делать, может там ему поверят", "Понял Дюков, что каюк, перевернулся, сделал трюк!", "Вша питерская, на твоей помойке не преподавали такое понятие как договор?", "Опять Обама виноват, да что ты будешь делать", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной России отказались выходить в новой форме на матч отбора Евро-2020 с Бельгией. В свою очередь Adidas ответил на претензии РФС, напомнив о проведенных переговорах.

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