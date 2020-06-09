Всем спасибо за беспокойство – Суркис о новом тренере "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал болельщиков, экспертов и журналистов не спекулировать на тему главного тренера команды.

Босс "бело-синих" назвал все публикации и рассуждения на тему будущего нынешнего наставника Алексея Михайличенко навязчивыми советами.

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью – никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо". Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему..." – приводит слова Суркиса пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали Юрия Семина, Сергей Реброва и Эрола Булута кандидатами на замену Михайличенко. При этом сообщается, что Ребров уже подписал контракт с турецким "Фенербахче".

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