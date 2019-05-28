"Всех трясет": тренер Украины U-20 впал в ступор после матча чемпионата мира по футболу

Главный тренер сборной Украины U-20 по футболу Александр Петраков посетовал на нервозность своих подопечных в матчах чемпионата мира-2019.

По словам наставника "желто-синих", он не узнает многих своих игроков, а во встрече с Катаром, которая накануне завершилась труднейшей победой наших ребят, это ощущалось особенно.

"Да, я ожидал такой игры в этом матче. Я предсказывал, что он получится очень тяжелым. У нас опять многое не получалось. У нас ребята играют в украинской Премьер-лиге, а здесь мяч остановить не могут, у всех ноги колотятся, всех трясет. Просто неузнаваемые многие люди. Непонятно для меня... Единственное, что меня устраивает, – это результат. Все остальное – нет", – сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков психанул после матча с Катаром из-за вопроса журналиста об отличие в игре команды по сравнению с матчем с командой США.

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