''Все время не везло'': капитан "Шахтера" сделал откровенное признание

В программе "Футбик", где звезды футбола делятся своим мастерством с детьми, принял участие хавбек донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко. Он заявился на программу в новогоднем наряде Санты Клауса, чем озадачил детей и ведущего проекта.

- Какой самый приятный подарок ты получал в детстве?

- Как только мне дарили мячи, мне все время не везло, попадет в дерево абрикосу, а там такие маленькие веточки, и лопнет. И мне приходилось нести на шиномонтаж, делать, потом зашивать обратно, там вылазила такая гуля, он становился овальный, яйцеобразный. И как-то мне уже дед с мамой поехали купили настоящий мяч, кожаный такой, который был похож на профессиональный. Было написано made in Pakistan, это говорило о том, что качество. Поэтому, для меня этот подарок запомнился.

- Ты забил шикарный гол через себя Мариуполю. Ты тренируешь этот удар?

- Мы на самом деле всегда играем в теннис-бол в сборной. И когда ты стоишь под сеткой, тебе набрасывают и ты бьёшь в лёт, это довольно таки опасный удар, тяжело взять, потому что сильный отскок, и мы этим пользуемся. Это очень хорошо делают Саша Зинченко, Женя Коноплянка, и у меня получается.

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