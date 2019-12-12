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12 декабря • обновлено в 12:46
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"Все-таки соседи": главный тренер сборной России восхитился Шевченко и Украиной

2.3т
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов восхитился работой Андрея Шевченко и успехом его команды в отборе Евро-2020.

Наставник "трехцветных" отметил, что украинская команда сделала качественный скачок в игре и по результату.

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Станислав Черчесов, агент Шандор Варга и Андрей Шевченко

Станислав Черчесов, агент Шандор Варга и Андрей Шевченко

"Чемпионат"

"Украина досрочно и заслуженно победила в серьезной группе с Португалией и Сербией, и это не может нас не радовать, – все-таки соседи. Отборочный цикл ЧМ-2018 был для новой украинской сборной, можно сказать, подготовительной фазой, а сейчас и игроки набрались опыта, и молодые подошли – недаром 20-летние выиграли чемпионат мира. Андрею есть из кого делать команду!" – цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2020 и рассказал о кадровой ситуации в команде.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Персоны
Станислав Черчесов Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу
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