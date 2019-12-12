"Все-таки соседи": главный тренер сборной России восхитился Шевченко и Украиной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов восхитился работой Андрея Шевченко и успехом его команды в отборе Евро-2020.
Наставник "трехцветных" отметил, что украинская команда сделала качественный скачок в игре и по результату.
Станислав Черчесов, агент Шандор Варга и Андрей Шевченко
"Чемпионат"
"Украина досрочно и заслуженно победила в серьезной группе с Португалией и Сербией, и это не может нас не радовать, – все-таки соседи. Отборочный цикл ЧМ-2018 был для новой украинской сборной, можно сказать, подготовительной фазой, а сейчас и игроки набрались опыта, и молодые подошли – недаром 20-летние выиграли чемпионат мира. Андрею есть из кого делать команду!" – цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2020 и рассказал о кадровой ситуации в команде.
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