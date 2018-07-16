"Все развалилось": Варламов показал, что произошло с Россией после ЧМ-2018

В российском городе Волгоград в последний день ЧМ-2018 сильный дождь повредил инфраструктуру и благоустроенную территорию нового стадиона.

"Не дождавшись буквально несколько часов до конца чемпионата, стадион в Волгограде решил уплыть в Волгу. Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать", – пишет в LiveJournal блогер Илья Варламов.

По его словам, законов физики никто не отменял и без продуманного водоотвода, укрепленных склонов все может смыть первый же ливень.

"Сейчас вам начнут рассказывать, что это ЧП, что так бывает. Но в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде стоит знаменитый мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его десятки лет не смывает. Дома, построенные сотни лет назад, не рушатся, если их не сжигать и не сносить... А тут первый дождь и все смывает", – пишет Варламов.

При этом блогер подчеркнул, что сейчас используют современные технологии в строительстве, которые должны рассчитывать нагрузку на объекты архитектуры, однако не в России.

"Вчера смыло Нижний Новгород, сегодня смыло Волгоград, завтра будет хуже. Я объехал все города и могу поспорить, что еще много подобных картинок увидим. Хотелось бы вслед за этим увидеть уголовные дела, но, боюсь, я слишком многого хочу", – резюмировал Варламов.

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

LiveJournal Илья Варламов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгограде состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1) и Япония - Польша (0:1).