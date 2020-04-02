Бывший нападающий львовских "Карпат" Сергей Зенев вспомнил, как начиналась война с Россией на востоке Украины.

Зенев вспомнил, как начиналась война с Россией

"Помню, поехали на автобусе в Симферополь, а оттуда в Луганск. Там уже блок-посты стояли повсюду, военные. В центре Луганска набросано кучу покрышек, все оцеплено. Тогда реально почувствовал, что происходит что-то нехорошее и глобальное. Поймешь только тогда, когда сам увидишь. Мы не боялись находиться в Украине, но не знали – что же будет дальше?" – цитирует Зенева tribuna.com.

Как сообща OBOZREVATEL, ранее бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Вячеслав Глазков высказался о войне на Донбассе, отказавшись считать Россию единственной виновницей в трагедии.

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