МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Все очень плохо: назван печальный диагноз Ярмоленко

31тЧитать материал на украинском

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который получил травму в дерби с "Тоттенхэмом", прошел детальное обследование. По сообщению The Sun, худшие опасение докторов подтвердились и у 28-летнего футболиста разрыв ахилла.

"Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба", - прокомментировал ситуацию источник в клубе.

По предварительной информации нашему соотечественнику предстоит операция, из-за чего он пропустит минимум шесть месяцев - весь регулярный сезон чемпионата Англии (АПЛ).

Напомним, что подобную травму ахилла Ярмоленко получил этой зимой, выступая за дортмундскую "Боруссию".

Новости
Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос про Украину

Как сообщал OBOZREVATEL в лондонском дерби после подачи с углового Ярмоленко неудачно сыграл на добивании и не смог подняться на ноги. Лидер сборной Украины покинул поле на носилках. Вместо украинца на поле появился Грейди Диангана.

Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в летнее межсезонье за 22 млн фунтов.

В текущем сезоне за "молотобойцев" Андрей сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 — в основе), в которых отметился 2 голами.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Объект
ФК Вест Хэм
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
51
6
Смешно
2
Интересно
95
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Англійці ідіоти віддали за цього бездаря 22 млн.євро !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги