Все очень плохо: назван печальный диагноз Ярмоленко

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который получил травму в дерби с "Тоттенхэмом", прошел детальное обследование. По сообщению The Sun, худшие опасение докторов подтвердились и у 28-летнего футболиста разрыв ахилла.

"Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба", - прокомментировал ситуацию источник в клубе.

По предварительной информации нашему соотечественнику предстоит операция, из-за чего он пропустит минимум шесть месяцев - весь регулярный сезон чемпионата Англии (АПЛ).

Напомним, что подобную травму ахилла Ярмоленко получил этой зимой, выступая за дортмундскую "Боруссию".

Как сообщал OBOZREVATEL в лондонском дерби после подачи с углового Ярмоленко неудачно сыграл на добивании и не смог подняться на ноги. Лидер сборной Украины покинул поле на носилках. Вместо украинца на поле появился Грейди Диангана.

Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в летнее межсезонье за 22 млн фунтов.

В текущем сезоне за "молотобойцев" Андрей сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 — в основе), в которых отметился 2 голами.