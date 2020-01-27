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27 января • обновлено в 16:44
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"Все нравится": Лунин поделился восторгом от игры за "Овьедо"

1.1т
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Украинский голкипер Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Овьедо" в испанской Сегунде, заявил, что ему все нравится в новой команде.

"Мне действительно все нравится в "Овьедо", но самое главное в том, что тренер мне доверяет, а я стараюсь отблагодарить его за это на поле. Я хочу продолжать играть и помогать команде. Нет предела совершенству. Я хочу развиваться день за днем", – рассказал Лунин в интервью агентству La Voz de Asturias.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

112.International

Украинец провел уже три матча за новый клуб, что на один больше, чем за всю первую половину сезона, которую он провел в "Вальядолиде". В последнем поединке его команде удалось добыть выездную ничью против "Жироны" (1:1), которая в прошлом году выступала в испанской Примере, а наш голкипер отметился несколькими хорошими сейвами.

Стоит отметить, что по итогам 25-го тура "Овьедо" опустился в зону вылета и отстает от безопасного 18-го места на 1 очко.

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Тренер "Овьедо" поддержал Лунина после ошибки в дебютном матче

Как сообщал OBOZREVATEL, неудачная аренда голкипера сборной Украины Андрея Лунина вынудила "Реал" пойти на создание специального клубного отдела.

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Персона
Андрей Лунин
Тег
Реал Овьедо
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