"Все нравится": Лунин поделился восторгом от игры за "Овьедо"

Украинский голкипер Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Овьедо" в испанской Сегунде, заявил, что ему все нравится в новой команде.

"Мне действительно все нравится в "Овьедо", но самое главное в том, что тренер мне доверяет, а я стараюсь отблагодарить его за это на поле. Я хочу продолжать играть и помогать команде. Нет предела совершенству. Я хочу развиваться день за днем", – рассказал Лунин в интервью агентству La Voz de Asturias.

Андрей Лунин 112.International

Украинец провел уже три матча за новый клуб, что на один больше, чем за всю первую половину сезона, которую он провел в "Вальядолиде". В последнем поединке его команде удалось добыть выездную ничью против "Жироны" (1:1), которая в прошлом году выступала в испанской Примере, а наш голкипер отметился несколькими хорошими сейвами.

Стоит отметить, что по итогам 25-го тура "Овьедо" опустился в зону вылета и отстает от безопасного 18-го места на 1 очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, неудачная аренда голкипера сборной Украины Андрея Лунина вынудила "Реал" пойти на создание специального клубного отдела.

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