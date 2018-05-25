"Все неправильно": знаменитый футболист "Ливерпуля" объявил бойкот финалу Лиги чемпионов в Киеве

Знаменитый футболист английского "Ливерпуля" Будевейн Зенден отказался ехать на финал Лиги чемпионов в Киев. По мнению экс-игрока национальной сборной Нидерландов, Европейский футбольный Союз сделал все, чтобы отбить желание фанатов посетить столицу Украины.

"Меня не будет на мероприятии. Цены безумные, отели сумасшедшие. Поэтому я не поеду туда. Все сделано неправильно. Финал должен быть для болельщиков. Возвращаясь к этом вопросу, у вас должно быть разделение 50 на 50 на стадионе – одна половина должна была быть белой, а вторая красной", – приводит слова Зендена Daily Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр английского Ливерпуля Джо Андерсон восхитился работой своего коллеги из Киева Виталия Кличко, который разрешил проблему с прилетом на финал Лиги чемпионов английских болельщиков.