Не старше 19: российский клуб заявил на матч РФПЛ "молодежку" из-за вспышки коронавируса

Футбольному клубу "Ростов" пришлось заявить на матче чемпионата России в розыгрыше Премьер-лиги с "Сочи" молодежный состав.

Причиной стала вспышка коронавируса в первой команде, из-за чего она всем составом была отправлена на карантина. Ростовчане обратились к "Сочи" с просьбой о переносе матча 23-го тура национального первенства, однако южане ответили отказом.

В результате "Ростов" заявил на игру 17 футболистов – все они младше 20 лет. При этом самому юному игроку, нападающему Максиму Ставцеву, исполнилось лишь 16.

Заявка "Ростова" на матч с "Сочи" Twitter ФК "Ростов"

Любопытно и то, что ростовчане вылетели на игру лишь за пять часов до стартового свистка. Сразу из аэропорта в Сочи команда отправится на стадион "Фишт".

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный матч в Сербии спровоцировал вспышку коронавируса в Черногории.