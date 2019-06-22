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"Все матчи": Срна вернулся в "Шахтер" и первым делом высказался о "Динамо"

1.4тЧитать материал на украинском

Тренер "Шахтера" Дарио Срна считает, что донецкий клуб сможет обыграть "Динамо" в новом сезоне 2019/20.

"Конечно, смотрел все матчи "Шахтера" с "Динамо" в прошлом сезоне. Это молодая команда, которая растет. Есть несколько очень хороших футболистов. Я вижу, что мы с ними справимся, как всегда, – сказал Срна в интервью клубной пресс-службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан донецкого клуба завершил выступления в итальянском "Кальяри" и вернулся в донецкую команду.

Хорват займет пост помощника нового главного тренера Луиша Каштру. При этом о том, что Срна завершил карьеру игрока, ничего неизвестно.

Ранее появилась информация, что полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может перейти в итальянский клуб.

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Персона
Дарио Срна
Тег
ФК Шахтер
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