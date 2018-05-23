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Все криво: в сети показали очередной конфуз России перед ЧМ-2018

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Футболисты сборной России по футболу, которая в эти дни пребывает на тренировочном сборе в австрийском Нойштифте, пообщались с журналистами.

Перед объективами фото и видеокамер за партнеров по команде отдувался вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунев.

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Сборная России понесла кошмарную потерю перед ЧМ-2018

Отметим, что в течение всего интервью на заднем плане у ограждения стоял молодой человек, которому вместе с напарником пришлось оттягивать за края баннер РФС. Плакат без посторонней помощи выглядел крайне непрезентабельно.

Скриншот

Ранее СМИ указывали на огромное количество ляпов, допущенных в России при подготовке к ЧМ. Так, были опубликованы фото с трещинами в конструкциях стадиона в Волгограде. В Нижнем Новгороде снежная плесень съела траву на полях баз, где будут тренироваться сборные Аргентины и Англии. В Казани решили окрасить землю и пожелтевшую траву на прилегающей к "Казань Арене" территории в зелёный цвет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники опозорились с выбором места для рекламы ЧМ.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Австрия
Объекты
сборная России по футболукурьез
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