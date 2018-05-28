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"Все испортил": главный неудачник финала Лиги чемпионов сделал откровенное признание

5.3тЧитать новость на украинском

Главный неудачник финала Лиги чемпионов вратарь "Ливерпуль" Лорис Кариус признался, что не спал более суток после проигрыша в Киеве мадридскому "Реалу". По словам немецкого футболиста, он все еще не может оправиться от фиаско в матче на НСК "Олимпийский".

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"Честно говоря, я все еще не спал. Моменты игры снова и снова повторяются в моей голове. Мне бесконечно жаль моих партнеров, фанатов и персонал клуба. Я знаю, что все испортил двумя ошибками. Спасибо нашим невероятным поклонникам, которые приехали в Киев и поддержали меня даже после игры. Я не воспринимаю это как должное, просто это еще раз демонстрирует то, какая у нас большая семья", – написал Кариус на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети затроллили Лориса Кариуса после финала Лиги чемпионов в Киеве.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Объект
ФК Ливерпуль
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