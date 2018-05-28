"Все испортил": главный неудачник финала Лиги чемпионов сделал откровенное признание

Главный неудачник финала Лиги чемпионов вратарь "Ливерпуль" Лорис Кариус признался, что не спал более суток после проигрыша в Киеве мадридскому "Реалу". По словам немецкого футболиста, он все еще не может оправиться от фиаско в матче на НСК "Олимпийский".

"Честно говоря, я все еще не спал. Моменты игры снова и снова повторяются в моей голове. Мне бесконечно жаль моих партнеров, фанатов и персонал клуба. Я знаю, что все испортил двумя ошибками. Спасибо нашим невероятным поклонникам, которые приехали в Киев и поддержали меня даже после игры. Я не воспринимаю это как должное, просто это еще раз демонстрирует то, какая у нас большая семья", – написал Кариус на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети затроллили Лориса Кариуса после финала Лиги чемпионов в Киеве.