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"Все идет к этому": журналист рассказал, кто возглавит "Динамо"

1.1тЧитать материал на украинском

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас уверен, что белорусский специалист Александр Хацкевич продолжит тренировать "Динамо".

"Вариантов у "Динамо" хватало. Но всерьез рассматривались лишь несколько. Вернидуб – это больше фантазии фанов. Игорь Суркис действительно думал о Михайличенко. Калитвинцев был креатурой Григория Суркиса. Рассматривался даже компромиссный вариант их тандема. Но все идет к тому, что оставят Хацкевича", – поделился инсайдом Бурбас у себя в Twitter.

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45-летний специалист 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" осталось без главного тренера после того, как закончился срок действия контракта Хацкевича.

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Персоны
Александр ХацкевичИгорь Бурбас
Тег
ФК Динамо Киев
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