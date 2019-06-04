"Все идет к этому": журналист рассказал, кто возглавит "Динамо"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас уверен, что белорусский специалист Александр Хацкевич продолжит тренировать "Динамо".

"Вариантов у "Динамо" хватало. Но всерьез рассматривались лишь несколько. Вернидуб – это больше фантазии фанов. Игорь Суркис действительно думал о Михайличенко. Калитвинцев был креатурой Григория Суркиса. Рассматривался даже компромиссный вариант их тандема. Но все идет к тому, что оставят Хацкевича", – поделился инсайдом Бурбас у себя в Twitter.

Варіантів у Динамо було вдосталь. Але всерйоз розглядали лиш кілька. Вернидуб це більше фантазії фанів. І.Суркіс дійсно думав про Михайличенка. Калитвинцев був креатурою Г.Суркіса. Розглядався навіть компромісний варіант їхнього тандему. Але все йде до того, що лишать Хацкевича. — Igor Burbas (@iburbas) 4 июня 2019 г.

45-летний специалист 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" осталось без главного тренера после того, как закончился срок действия контракта Хацкевича.

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