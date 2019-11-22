"Все бросить": Суркис сделал сенсационное признание о "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что после начала войны на Донбассе у него были все основания прекратить дальнейшее финансирование клуба.

"Когда в страну пришла война, когда экономическая ситуация ухудшилась – я делал и делаю все, чтобы команда и клуб существовали и держались на высоком уровне. У меня было много оснований и предпосылок для того, чтобы все бросить и оставить клуб без поддержки. Но мы с партнерами продолжаем финансировать "Динамо", продолжаем вкладывать деньги в развитие клуба, реализацию социальных и благотворительных проектов. Наша задача – это прогресс "Динамо", это шаги вперед по всем направлениям", – сказал Суркис, чьи слова передает официальный сайт киевского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис назвал беспределом решение ФФУ оштрафовать "Динамо" и наказать проведением одного матча без зрителей.

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