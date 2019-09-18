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18 сентября • обновлено в 12:21
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"Вряд ли возьмем": звезда "Шахтера" с сарказмом ответил на вопрос о "Динамо"

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко дал интервью, в котором его попросили назвать лучших, на его взгляд, игроков киевского "Динамо".

"Сложный вопрос. Если брать с профессиональной точки зрения, то я выделил бы Цыганкова и Миколенко. Витя - атакующий футболист, очень креативный, быстрый, с хорошим ударом. Все, что нужно для игрока линии атаки. Виталик - тоже скоростной футболист, и хорошо подготовлен физически. Хорошо играет в обороне, цепкий", - прокомментировал Степаненко в эфире программы "От души в душу".

По мнению Тараса, если Цыганков и Миколенко будут "работать над собой", их ждет большое будущее.

"В "Шахтер" вряд ли возьмем, но, может, куда-то в Европу они перейдут", - добавил Степаненко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, игрокам "Динамо" грозят серьезные штрафные санкции, если они не сумеют обыграть на своем поле шведский "Мальме" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

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Персоны
Тарас Степаненко Виктор Цыганков Виталий Миколенко
Место
Украина
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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