"Времени воспитывать нет": Михайличенко принял радикальное решение в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко не рассчитывает на молодых талантов команды.

По словам известного журналиста Игоря Цыганыка, новый наставник "бело-синих" будет делать ставку на тех футболистов, которые могут сразу давать результат.

Алексей Михайличенко fcdynamo.kiev.ua

"Мне вообще непонятна судьба молодых футболистов "Динамо": Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер "Динамо" на них сейчас не особо рассчитывает. Он сказал, что времени воспитывать их у него нет. Они должны набираться практики через дубль и там доказывать то, что заслуживают играть в основе команды. Тренер рассчитывает на футболистов, которые могут давать мгновенный результат. Из-за этого ситуация достаточно сложная", – сказал ведущий программы "Профутбол" на канале "2+2" в эфире "Цыганык Live".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Цыганык рассказал о конфликте между футболистами "Динамо" и тренерского штаба. По его данным, игроки не понимают идей наставников.

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