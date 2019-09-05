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5 сентября • обновлено в 13:40
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"Времени воспитывать нет": Михайличенко принял радикальное решение в "Динамо"

2.1т Читать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко не рассчитывает на молодых талантов команды.

По словам известного журналиста Игоря Цыганыка, новый наставник "бело-синих" будет делать ставку на тех футболистов, которые могут сразу давать результат.

Новости
"Очень большие проблемы": журналист рассказал о "восстании" в "Динамо"

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

fcdynamo.kiev.ua

"Мне вообще непонятна судьба молодых футболистов "Динамо": Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер "Динамо" на них сейчас не особо рассчитывает. Он сказал, что времени воспитывать их у него нет. Они должны набираться практики через дубль и там доказывать то, что заслуживают играть в основе команды. Тренер рассчитывает на футболистов, которые могут давать мгновенный результат. Из-за этого ситуация достаточно сложная", – сказал ведущий программы "Профутбол" на канале "2+2" в эфире "Цыганык Live".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Цыганык рассказал о конфликте между футболистами "Динамо" и тренерского штаба. По его данным, игроки не понимают идей наставников.

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Алексей Михайличенко
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ФК Динамо Киев
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