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''Вредит клубу'': "Динамо" выступило с резким заявлением

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Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" выступило с опровержением информации бельгийских СМИ об интересе к защитнику брюссельского "Андерлехта" Огнену Враньешу.

В столичном клубе отметили, что публикации журналистов наносят вред имиджу "бело-синих". "Киевское "Динамо" никогда не интересовалось и в данный момент не интересуется указанным футболистом. Мало того, учитывая скандальную репутацию Враньеша, мы считаем, что распространение подобной информации в СМИ вредит имиджу нашего клуба", – заявили в пресс-службе киевлян сайту "Динамомания".

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Огнен Враньеш

Огнен Враньеш

ФК "Андерлехт"

Отметим, что Враньеш разругался с руководством "Андерлехта" и был отправлен в дубль бельгийской команды. В составе "лиловых" боснийский центральный защитник сыграл в нынешнем сезоне всего 14 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк отличился автоголом в первом же матче за турецкий "Ризеспор".

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Тема
Трансферы
Теги
ФК Динамо КиевАндерлехт Брюссель
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