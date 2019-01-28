''Вредит клубу'': "Динамо" выступило с резким заявлением

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" выступило с опровержением информации бельгийских СМИ об интересе к защитнику брюссельского "Андерлехта" Огнену Враньешу.
В столичном клубе отметили, что публикации журналистов наносят вред имиджу "бело-синих". "Киевское "Динамо" никогда не интересовалось и в данный момент не интересуется указанным футболистом. Мало того, учитывая скандальную репутацию Враньеша, мы считаем, что распространение подобной информации в СМИ вредит имиджу нашего клуба", – заявили в пресс-службе киевлян сайту "Динамомания".
Огнен Враньеш
ФК "Андерлехт"
Отметим, что Враньеш разругался с руководством "Андерлехта" и был отправлен в дубль бельгийской команды. В составе "лиловых" боснийский центральный защитник сыграл в нынешнем сезоне всего 14 матчей.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк отличился автоголом в первом же матче за турецкий "Ризеспор".
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