Вратаря "поставили на паузу" и он пропустил самый курьезный гол в карьере

Голкипер бразильского футбольного клуба "Сан-Каэтано" Эноке Паес стал настоящей звездой интернета после ответного матча 1/4 финала Лиги Паулиста против "Сан-Паулу". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Сан-Паулу", а один из голов оказался полностью на совести вратаря.

На 17-й минуте встречи при счете 0:0 защитник отдал пас назад Паесу, но тот вместо того, чтобы быстро выбить кожаную сферу в поле, словно "стал на паузу". Такая ошибка стоила ему пропущенного мяча.

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По сумме двух матчей "Сан-Паулу" победил соперника со счетом 2:1. "Сан-Паулу" стал первым полуфиналистом турнира. Другие участники полуфинала определятся в ночь с 21 на 22 марта.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что итальянский вратарь рассмешил болельщиков курьезным трюком во время матча.