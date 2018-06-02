Вратаря "Ливерпуля" после позора в финале ЛЧ настиг новый удар

У вратаря "Ливерпуля" Лорис Кариус после провала в финале Лиги чемпионов разрушилась личная жизнь. Подруга немецкого голкипера Ианте Роуз не выдержала такой психологической атаки со стороны СМИ и болельщиков и кинула голкипера.

27-летняя красотка отписалась от своего экс-бойфренда и в Instagram

"Мне пришлось удалить 400 оскорбительных и бездумных комментариев этим утром от людей, которые публикуют свои лишённые смысла суждения, хотя сами ничего не знают о ситуации", — написала модель.

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Ианте Роуз Instagram

Кариус стал главным антигероем финального поединка Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер сборной Германии пропустила два позорных гола и фактически лишил свою команду победы