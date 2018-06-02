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Вратаря "Ливерпуля" после позора в финале ЛЧ настиг новый удар

2.5тЧитать новость на украинском

У вратаря "Ливерпуля" Лорис Кариус после провала в финале Лиги чемпионов разрушилась личная жизнь. Подруга немецкого голкипера Ианте Роуз не выдержала такой психологической атаки со стороны СМИ и болельщиков и кинула голкипера.

27-летняя красотка отписалась от своего экс-бойфренда и в Instagram

"Мне пришлось удалить 400 оскорбительных и бездумных комментариев этим утром от людей, которые публикуют свои лишённые смысла суждения, хотя сами ничего не знают о ситуации", — написала модель.

Новости
"Утянул": вратарь "Ливерпуля" сделал заявление после позора в финале ЛЧ

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Ианте Роуз

Instagram

Кариус стал главным антигероем финального поединка Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер сборной Германии пропустила два позорных гола и фактически лишил свою команду победы

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