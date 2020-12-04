Вратарь "Зари" совершил роскошный сейв и спас для команды победу над "Лестером". Видео

Вратарь луганской "Зари" Никола Василь совершил грандиозное спасение своей команды в матче Лиги Европы с английским "Лестером", чем сохранил победу "бело-черным".

На последней добавленной минуте игры англичане бросились на последний штурм ворот "Зари". Турецкий полузащитник "лис" Дженгиз Ундер, получив передачу с левого фланга, решился на удар метров с 22-х.

Мяч шел точно в "девятку", но боснийский голкипер команды Виктора Скрипника невероятным образом сумел вытащить мяч и перевести его на угловой. Этот сейв Василя помог "Заре" удержать минимальное преимущество и отпраздновать вторую подряд победу в Лиге Европы.

Отметим, что несмотря на победу, украинцы потеряли шансы на выход в плей-офф после победы португальской "Браги" над греческим АЕКом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Роман Яремчук отметился роскошным голом за бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы со "Слованом".