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24 ноября • обновлено в 20:34
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Вратарь забил сумасшедший гол ударом через все поле

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Вратарь мексиканской "Гвадалахары" Хосе Родригес забил невероятный гол в матче чемпионата Мексики против "Веракрус".

27-летний вратарь воспользовался тем, что в концовке голкипер соперников побежал в чужую штрафную и точным ударом через все поле смог попасть в рамку пустых ворот.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из матчей чемпионата Уругвая по футболу был забит невероятный гол. Голкипер команды "Серро Ларго" открыл счет в игре с "Серро Монтевидео" фантастическим ударом почти от своих ворот.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпионат Мексики
Место
Мексика
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