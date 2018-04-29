Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот

2.3тЧитать новость на украинском

Голкипер футбольного клуба "Карл Цейсс" Йо Коппенс отметился фантастическим ударом в матче 35-го тура Третьей лиги Германии против "Вердера-2". Вратарь положил гол с 80 метров.

По ходу матча "Карл Цейсс" проигрывал со счетом 1:2, когда Коппенс сильным "выстрелом" попытался начать атаку своей команды. Вместо этого мяч предательски ударился о землю и влетел в ворота соперника. Встреча в итоге завершилась со счетом 4:2 в пользу "Цейсса".

"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться этим шедевром.

Новости
Футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона"

Как сообщал ранее "Обозреватель" Криштиану Роналду забил невероятный гол ножницами.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
Поделиться в Facebook

Наши блоги