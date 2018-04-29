Голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот

Голкипер футбольного клуба "Карл Цейсс" Йо Коппенс отметился фантастическим ударом в матче 35-го тура Третьей лиги Германии против "Вердера-2". Вратарь положил гол с 80 метров.

По ходу матча "Карл Цейсс" проигрывал со счетом 1:2, когда Коппенс сильным "выстрелом" попытался начать атаку своей команды. Вместо этого мяч предательски ударился о землю и влетел в ворота соперника. Встреча в итоге завершилась со счетом 4:2 в пользу "Цейсса".

"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться этим шедевром.

"Den haue ich jetzt aus 80 Metern einfach mal rein" - Jo #Coppens vom @fccarlzeissjena sichert sich seinen Platz im Jahresrückblick! #FCC pic.twitter.com/VCQQNnXN3Q — Sport im Osten (@SportimOsten) 21 апреля 2018 г.

Как сообщал ранее "Обозреватель" Криштиану Роналду забил невероятный гол ножницами.