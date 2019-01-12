Вратарь забил чумовой гол через все поле в европейском чемпионате

Голкипер "Гленторана" Эллиотт Моррис отметился невероятным ударом в матче чемпионата Северной Ирландии. Вратарь помог своей команде прервать трехматчевую серию поражений и обыграть "Институт".
На десятой минуте встречи Моррис выбивал мяч со своей половины поля. Удар вышел не только сильным, а еще и точным: голкипер соперника отошел слишком далеко и не сумел парировать удар своего коллеги.
⚽ @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) 12 января 2019 г.
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Во втором тайме форвард "Гленторана" Пол О'Нил забил второй мяч в ворота "Института" и обеспечил своей команде победу в поединке.
Эллиотт Моррис
belfasttelegraph.co.uk
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" вырвать ничью в домашнем матче испанской Сегунды против "Спортинга" из Хихона. Экс-игрок национальной сборной забил на 86-й минуте.
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