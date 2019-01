Вратарь забил чумовой гол через все поле в европейском чемпионате

Голкипер "Гленторана" Эллиотт Моррис отметился невероятным ударом в матче чемпионата Северной Ирландии. Вратарь помог своей команде прервать трехматчевую серию поражений и обыграть "Институт".

На десятой минуте встречи Моррис выбивал мяч со своей половины поля. Удар вышел не только сильным, а еще и точным: голкипер соперника отошел слишком далеко и не сумел парировать удар своего коллеги.

⚽ @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!



