МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Вратарь забил чумовой гол через все поле в европейском чемпионате

2.2тЧитать материал на украинском

Голкипер "Гленторана" Эллиотт Моррис отметился невероятным ударом в матче чемпионата Северной Ирландии. Вратарь помог своей команде прервать трехматчевую серию поражений и обыграть "Институт".

На десятой минуте встречи Моррис выбивал мяч со своей половины поля. Удар вышел не только сильным, а еще и точным: голкипер соперника отошел слишком далеко и не сумел парировать удар своего коллеги.

Новости
Впервые! Украинец Зинченко забил шедевральный гол за "Манчестер Сити": видео

Во втором тайме форвард "Гленторана" Пол О'Нил забил второй мяч в ворота "Института" и обеспечил своей команде победу в поединке.

Эллиотт Моррис

Эллиотт Моррис

belfasttelegraph.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" вырвать ничью в домашнем матче испанской Сегунды против "Спортинга" из Хихона. Экс-игрок национальной сборной забил на 86-й минуте.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Северная Ирландия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги