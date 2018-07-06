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Чемпионат мира 2018
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Вратарь сборной Уругвая допустил дикий ляп в матче с Францией - видео курьеза

1.4тЧитать новость на украинском

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера допустил жутчайший ляп в матче 1\4 финала чемпионата мира против команды Франции.

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На ЧМ-2018 допинг-скандал!

На 61 минуте "галльские петухи" провели стремительную атаку и нападающий команды Дешама Антуан Гризманн, оказавшись на ударной позиции, проверил бдительность Муслеры метров с 25-ти.

Кипер "небесно-голубых" четко видел момент удара и правильно занял позицию в воротах. Мяч после сильного выстрела форварда французов встретился с руками стража ворот, но предательски проскочил и оказался в сетке. Счет в матче стал 2:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале победитель пары Уругвай – Франция встретится с участником пары Бразилия – Бельгия.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Франции чуть было не съел стрекозу.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Антуан Гризманн
Место
РоссияНижний Новгород
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Уругвая по футболу
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