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Вратарь сборной Украины отбил пенальти в матче с "Атлетико"

2.1тЧитать материал на украинском

Голкипер "Леганеса" Андрей Лунин получил шанс сыграть в основе своей команды против одного лидеров Ла Лиги мадридского "Атлетико". Во втором тайме вратарь сборной Украины отразил пенальти от Сауля, однако не сумел справиться с добиванием.

На 50-й минуте защитник "Леганеса" Кеннет Омеруо сфолил на сопернике в собственной штрафной, а арбитр указал на 11-метровую отметку.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

C.D. Leganes

Новости
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Стандарт принялся исполнять Сауль, однако его удар Лунин потянул, отбив снаряд перед собой. К несчастью для "Леганеса", футболист "Атлетико" оказался первым на мяче и на добивании не оставил шансов нашему голкиперу.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу мадридской команды, а гол Сауля стал единственным в этой встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер Андрей Лунин попал в десятку самых дорогих молодых футболистов чемпионата Испании по данным портала transfermarkt.de. Вратарь "Реала", который на правах аренды выступает за "Леганес", расположился на седьмом месте.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Теги
Атлетико МадридЛеганес
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