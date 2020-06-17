Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отбил пенальти и спас команду от поражения

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти в 33-м туре чемпионата Испании по футболу в Сегунде (вторая по силе лига).

Команда 21-летнего вратаря сборной Украины во втором поединке после карантина встретилась с "Депортиво", и благодаря действиям украинца спасла ничью (2:2).

В текущем сезоне украинец пропустил 10 мячей в 11 матчах. В трех играх он отстоял в воротах на ноль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Лунин произвел настоящий фурор своей игрой. В одном из моментов Андрей отдал передачу сопернику, но спас ситуацию, отбив удар. Во втором тайме голкипер вытащил "мертвый" мяч, летевший под перекладину. По итогам матча Лунин получил наивысшую оценку от портала SofaScore – 7,7.