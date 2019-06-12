Вратарь сборной России устроил пьяный скандал и был арестован

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев был задержан полицией в московском аэропорту "Внуково".

27-летний игрок закатил пьяный скандал у одной из стоек регистрации утром 12 июня, когда футболист планировал вылетать в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".

Голкипер был изрядно пьян. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле, что соответствует почти двум с половиной литрам выпитого пива.

Андрей Лунев

Дебошира задержали и доставили в отделение полиции аэропорта, сопротивления он не оказывал. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу U-20 пропустила позорный гол от вратаря соперников с чужой половины поля.

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