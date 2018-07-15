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Чемпионат мира 2018
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Вратарь сборной Франции опозорился в финале ЧМ-2018

2.1тЧитать новость на украинском

Кипер сборной Франции Уго Льорис допустил нелепейшую ошибку в финальном матче чемпионата мира-2018 по футболу против национальной команды Хорватии.

В простой ситуации капитан "галльских петухов" привез гол в свои ворота. После передачи назад защитника Самуэля Умтити, Льорис решил обыграть набегавшего на него форварда "шашечных" Марио Манджукича. 17-й номер хорватской команды пошел до конца и разгадал незамысловатый финт голкипера команды Дидье Дешама. Счет в матче стал 4:2 в пользу команды Франции.

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Напомним, на 18 минуте тот таки Манджукич вывел французов вперед, забив в свои ворота. Такой эпизод случился впервые в истории финалов чемпионатов мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента ФИФА высмеяли за нелепое восхищение Россией перед Путиным.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Уго ЛьорисМарио Манджукич
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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