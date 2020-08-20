Вратарь отбил три пенальти подряд в Юношеской лиге УЕФА

Голкипер "Зальцбурга" U-19 Даниэль Антош отбил три пенальти подряд в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА против "Лиона".

На 10-й минуте поединка при счете 0:0 в ворота австрийской команды был назначен пенальти. Французский футболист пробил в левый от себя угол, а вратарь разгадал замысел соперника и перевел мяч за лицевую линию. Однако арбитр заметил, что Антош покинул линию ворот до удара, поэтому сказал игроку "Лиона" перебить одиннадцатиметровый. Вторая и третья попытки также не увенчались успехом для нападающего французского клуба.

Отметим, что "Зальцбург" сумел одолеть "Лион" со счетом 4:3 и выйти в полуфинал Юношеской лиги УЕФА, где сыграет с мадридским "Реалом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии 19-летний вратарь отбил два пенальти и был удален.

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