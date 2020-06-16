Вратарь "Галатасарая" получил двойной перелом, спасая от гола

Уругвайский голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера спас свою команду от гола ценой тяжелой травмы в матче 27-го тура чемпионата Турции по футболу.

На 15-й минуте игры с "Ризеспором" 34-летний Муслера пытался прервать опасную фланговую передачу и столкнулся с чешским форвардом соперника Миланом Шкодой.

В результате инцидента, уругваец получил двойной перелом ноги. Громкие крики спортсмена попали в телетрансляцию.

Голкипера срочно госпитализировали на скорой прямо с поля. Врачи диагностировали у футболиста перелом костей голени и малоберцовой кости правой ноги.

Фернандо Муслера госпитализируют с переломом

Рентгеновский снимок ноги Фернандо Муслера

Муслера выступает за клуб с 2011 года, за это время выиграл 12 трофеев внутри страны (5 чемпионств, 3 Кубка и 4 Суперкубка). Без своего капитана "Галатасарай" проиграл со счетом 0:2. Команда идет на третьем месте в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук едва не получил перелом ноги на 82-й минуте игры с "Зарей" после того, как защитник луганчан Ловро Цвек въехал ему прямой ногой, пробив экипировку. Сидорчук был вынужден покинуть поле, а после игры ему наложили пять швов.