Вратарь "Динамо" в Лиге чемпионов совершил сумасшедший сейв на последних минутах матча

Максим Иншаков Футбол 00:05, 16.09.2020 Обновлено: 00:26, 16.09.2020

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан спас команду от гола в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ.

На 87-й минуте при счете 0:2 голландцы бросились всеми силами отыгрываться. После подачи Идрисси де Вит с убойного расстояния просто расстреливал украинского голкипера, но Георгий смог среагировать, переведя мяч в перекладину.

Забарный неудачно попытался вынести круглого, после чего Боаду вновь попал в перекладину. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

После поединка Мирча Луческу оценил игру киевской команды.

Позже определился соперник "бело-синих" по плей-офф ЛЧ.

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