Вратарь "Динамо" рассказал об атмосфере в раздевалке после игры в Лиге Европы

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан признался, что ничейный результат с "Лугано" не повлиял на атмосферу в раздевалке команды.

"Этот результат абсолютно не подпортил настроение в раздевалке команды. Сыграли вничью - ничего страшного. У нас достаточно игр в Лиге Европы, и я думаю что мы добьемся своей цели в ЛЕ. Что пообещать болельщикам? Обещать ничего не буду, а сказать хочу, что я на каждой тренировке работаю и будут делать все, чтобы порадовать украинских поклонников "Динамо", - заявил Бущан в эфире клубного телевидения "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Лугано" - "Динамо" завершилось со счетом 0:0. Перед поединком на киевских фанатов было совершено нападение.

Георгию Бущану пришлось экстренно заменить Дениса Бойко, получившего травму перед самим начало матча.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!