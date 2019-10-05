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5 октября • обновлено в 13:21
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Вратарь "Динамо" рассказал об атмосфере в раздевалке после игры в Лиге Европы

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Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан признался, что ничейный результат с "Лугано" не повлиял на атмосферу в раздевалке команды.

"Этот результат абсолютно не подпортил настроение в раздевалке команды. Сыграли вничью - ничего страшного. У нас достаточно игр в Лиге Европы, и я думаю что мы добьемся своей цели в ЛЕ. Что пообещать болельщикам? Обещать ничего не буду, а сказать хочу, что я на каждой тренировке работаю и будут делать все, чтобы порадовать украинских поклонников "Динамо", - заявил Бущан в эфире клубного телевидения "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Лугано" - "Динамо" завершилось со счетом 0:0. Перед поединком на киевских фанатов было совершено нападение.

Георгию Бущану пришлось экстренно заменить Дениса Бойко, получившего травму перед самим начало матча.

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Тема
Лига Европы
Персона
Георгий Бущан
Тег
ФК Динамо Киев
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