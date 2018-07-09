"Враги клевещут": в сети раскритиковали ФФУ из-за скандала с Видой

"Мы отважные герои очень маленького роста…" Эти слова из песни Андрея Макаревича наиболее полно характеризуют карикатурность потуг ФФУ найти хоть малейший повод для того, чтобы потроллить руководство "Динамо".

"Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. Вида имеет право публично выражать уважение и к Украине, и к ее гражданам", – цитирует главу организации сайт ua-football.com (08.07.18).

На первый взгляд – круто! Федерация заявляет о солидарности с опальным высказыванием Виды! Предпринимает оперативные шаги! Но это только на первый взгляд. При более же скрупулезном рассмотрении этого "креатива" понимаешь, что перед тобой очередной, наспех сбитый рекламный щит.

Представитель ФФУ с мая прошлого года состоит членом дисциплинарного комитета ФИФА, который, в свою очередь, и вынес предупреждение игроку хорватской сборной. Причем сделал это, не обратив внимание на гневное правозащитное послание украинской стороны.

Какой конфуз! Может ФФУ после этого устроила демарш и последовала примеру официального динамовского сайта, опубликовавшего видеоролик с Видой? Увы, ничего подобного. Кроме обилия политической демагогии – никаких реальных действий ФФУ не предприняла. Даже оригиналы писем в адрес ФИФА постеснялись предъявить общественности. В общем – как всегда, враги клевещут за миллион долларов…