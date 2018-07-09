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"Враги клевещут": в сети раскритиковали ФФУ из-за скандала с Видой

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"Мы отважные герои очень маленького роста…" Эти слова из песни Андрея Макаревича наиболее полно характеризуют карикатурность потуг ФФУ найти хоть малейший повод для того, чтобы потроллить руководство "Динамо".

"Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. Вида имеет право публично выражать уважение и к Украине, и к ее гражданам", – цитирует главу организации сайт ua-football.com (08.07.18).

На первый взгляд – круто! Федерация заявляет о солидарности с опальным высказыванием Виды! Предпринимает оперативные шаги! Но это только на первый взгляд. При более же скрупулезном рассмотрении этого "креатива" понимаешь, что перед тобой очередной, наспех сбитый рекламный щит.

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Представитель ФФУ с мая прошлого года состоит членом дисциплинарного комитета ФИФА, который, в свою очередь, и вынес предупреждение игроку хорватской сборной. Причем сделал это, не обратив внимание на гневное правозащитное послание украинской стороны.

Какой конфуз! Может ФФУ после этого устроила демарш и последовала примеру официального динамовского сайта, опубликовавшего видеоролик с Видой? Увы, ничего подобного. Кроме обилия политической демагогии – никаких реальных действий ФФУ не предприняла. Даже оригиналы писем в адрес ФИФА постеснялись предъявить общественности. В общем – как всегда, враги клевещут за миллион долларов…

Персона
Домагой Вида
Объект
сборная Хорватии по футболу
Источник
Источник:"Футбольный клуб"
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