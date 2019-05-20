"Враг не пройдет!" Клуб Ракицкого жестоко наказал фаната из-за финала "Игры престолов"

Чемпион России санкт-петербургский "Зенит" жестоко наказал одного из подписчиков официальной клубной страницы в социальной сети Twitter.
Поводом для санкций стало поведение болельщика, который опубликовал спойлеры к заключительной серии культового сериала "Игра престолов", 6 серия 8 сезона которого вышла по украинскому и российскому времени в ночь на 20 мая.
"Зенит", цвета которого защищает украинец Ярослав Ракицкий, принял решение навсегда заблокировать подписчика. "Враг не пройдет", – прокомментировали действия фаната СММ-специалисты питерского клуба.
Враг не пройдет! #ИграПрестолов pic.twitter.com/kd7gchPO5W— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 20 мая 2019 г.
"Пощады не будет!" – отреагировал на это в комментариях 26-летний полузащитник чемпионов России Магомед Оздоев.
Пощады не будет 😂🤣😂— محمد Ozdoev (@E27A) 20 мая 2019 г.
Как сообщалOBOZREVATEL, украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился уникальным достижением мирового футбола, став победителем чемпионатов двух разных стран в течение одного сезона.
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