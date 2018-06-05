"Враг человека!" Украинский агент объявил войну Гвардиоле

Известный украинский футбольный агент Дмитрий Селюк в пух и прах разнес тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Селюк ведет дела бывшего нападающего "горожан" Яя Туре, для которого сезон 2017/2018 стал последним в футболке "Сити".

По словам агента, трения у его подопечного с испанским наставником начались еще в "Барселоне". "Так же, как у Это’О, Ибрагимовича и многих других футболистов. Гвардиола кроме каталонцев, чей знак носит на груди, не любит ни одну национальность. Гвардиола по своему характеру враг человека", - цитирует Селюка Sport24.ru.

Украинец также подчеркнул, что ничего особенного в Гвардиоле нет и ему очень далеко до некоторых достижений других не менее именитых тренеров.

"В прессе очень много пишется про Гвардиолу, хотя он этого недостоин как личность. При этом мы мало слышим про того же Зидана, а он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. И когда говорят, что Гвардиола лучший тренер, то я должен сказать: Гвардиоле до выигрыша трех подряд кубков Лиги чемпионов далеко. Более того, готов поспорить, что в "Манчестер Сити" он их никогда не выиграет", - резюмировал агент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хосеп Гвардиола похвалил футболиста сборной Украины за вклад в чемпионство "Сити".