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Врачи поставили неутешительный диагноз голкиперу сборной Украины

4.8тЧитать материал на украинском

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко не поможет национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 с Сербией (7.06) и Люксембургом (10.06).

"Травма плеча, которую он получил оказалась более серьезной, чем мы предполагали. Он на три недели вообще выбыл. Ему предстоит закачивать плечо. Надеюсь, обойдется без операции", - заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на пресс-конференции после игры со "Львовом".

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Напомним, что Денис получил травму 22 мая в игре между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Поединок 30-го тура УПЛ на ОСК "Металлист" в Харькове завершился со счетом 1:1.

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Персона
Денис Бойко
Тег
сборная Украины по футболу
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Кан Марина
Кан Марина
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