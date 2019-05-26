Врачи поставили неутешительный диагноз голкиперу сборной Украины

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко не поможет национальной команде в матчах квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 с Сербией (7.06) и Люксембургом (10.06).

"Травма плеча, которую он получил оказалась более серьезной, чем мы предполагали. Он на три недели вообще выбыл. Ему предстоит закачивать плечо. Надеюсь, обойдется без операции", - заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на пресс-конференции после игры со "Львовом".

Напомним, что Денис получил травму 22 мая в игре между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Поединок 30-го тура УПЛ на ОСК "Металлист" в Харькове завершился со счетом 1:1.

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