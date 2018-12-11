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Врачей обвинили в убийстве футболиста сборной Италии

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В смерти капитана "Фиоринтины" Давиде Астори, которая 4 марта 2018 года потрясла всю страну,обвиняются двое врачей. Они выдали медицинские справки о том, что футболист по состоянию здоровья может играть, несмотря на доказательства того, что у него было заболевание сердца. Сейчас врачи находятся под следствием по обвинению в непреднамеренном убийстве.

Врачей обвинили в убийстве футболиста сборной Италии

Как стало известно, две кардиограммы, которые сделал Астори в 2016 и 2017 годах, показали аномалию сердца. Несмотря на это, врачи, которые работают во Флоренции и Кальяри, где выступал в течении восьми лет Давиде Астори, выдали защитнику "Фиоринтины" справки о пригодности к игре.

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Напомним, что 4 марта капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори найден мертвым в гостиничном номере в Удине, где расположилась команда из Флоренции накануне матча Серии А против "Удинезе".

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Тема
Чемпионат Италии
Место
ИталияФлоренция
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