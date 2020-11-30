Врача Марадоны обвинили в убийстве футболиста: спортивные итоги 29 ноября
Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс вернулись в ринг, а на этапе Формулы-1 в Бахрейне произошла страшная авария.
Кроме того, врача Диего Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве легенды футбола.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Легендарный Майк Тайсон вернулся в бокс и сразился с экс-чемпионом мира. Фото и видео
Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного футболиста
В Формуле-1 произошла страшная огненная авария со взрывом. Видео
В Турции пьяный пассажир напал в самолете на футбольную команду. Видео
Знаменитый блогер брутально нокаутировал звездного рекордсмена НБА. Видео
Майк Тайсон – Рой Джонс: опубликованы лучшие моменты боя на видео
Врач, подозреваемый в убийстве Марадоны, разрыдался во время интервью