Врача Марадоны обвинили в убийстве футболиста: спортивные итоги 29 ноября

Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс вернулись в ринг, а на этапе Формулы-1 в Бахрейне произошла страшная авария.

Кроме того, врача Диего Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве легенды футбола.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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