Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного футболиста

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения личному врачу Диего Марадоны Леопольдо Луке по делу о смерти легендарного футболиста, сообщает телеканал Todo Noticias.

Дочери Диего Джаннина, Дальма и Яна оставили под сомнения действия медика, потребовав от правоохранительных органов расследовать все обстоятельства предшествующие смерти Марадоны. Родственники хотят выяснить, допустил ли врач халатность в оказании медицинской помощи футболисту.

Суд выдал ордер на обыск в доме Луке, в результате чего были изъяты сотовые телефоны, компьютеры, история болезни знаменитого аргентинца и документы, связанные с его лечением.

Был обыскан дом врача в Адроге. Сам Луке присутствовал во время процедуры. Другая операция была проведена в офисе Леопольдо, который находится в столице, в районе Бельграно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер в среду, 25 ноября, в своем доме в Буэнос-Айресе

Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

Адвокат и друг легендарного футболиста Матиас Морла заявил, что собирается инициировать собственное расследование, поскольку за состоянием Диего никто не следил на протяжении 12 часов, а скорая помощь якобы ехала к его дому более получаса.