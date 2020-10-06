Врач сборной Украины прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде

Врач сборной Украины Максим Бецко подтвердил информацию о том, что голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив, а также шеф-повар команды Любомир Тошич сдали положительные тесты на COVID-19.

В коротком видео на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ) он рассказал, что остальные продолжают подготовку к матчу против Франции, который запланирован на среду, 7 октября, в штатном режиме. Игроки и тренерский штаб наших соперников будут сдавать тесты на коронавирус во вторник, 6 октября.

"Мы снова столкнулись с некоторыми трудностями. Положительные тесты сдали Лунин, Панькив и Тошич. Согласно законам, эти люди сейчас отправляются на самоизоляцию, и мы будем думать, как доставить их домой. Остальные тренируются и готовятся к матчу в штатном режиме. Насколько я знаю, французская команда будет проходить тестирование сегодня. Их результаты будут готовы под вечер. Никто не знает, чего ожидать там", – заявил Бецко.

Как сообщал OBOZREVATEL, у сборной Украины остался только один здоровый голкипер перед матчем с Францией. Поединок может оказаться под угрозой срыва.