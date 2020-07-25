Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет

Врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от коронавируса.

Доктор скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет.

"Антон Евгеньевич подхватил COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Ашота, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доку", – говорится на странице УАФ в Facebook.

Антон Худаев скончался от COVID-19 Facebook УАФ

Ашот Худаев более 20 лет был врачом харьковского "Металлиста". В сборной Украине начал работать с 2016-го (также работал в главной команде в 2010-м).

Антон Худаев УАФ

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный тренер Украины по биатлону, судья международной и национальной категории по биатлону, мастер спорта СССР по биатлону, чемпион и призер СССР, Александр Тимофеев скончался на 70-м году жизни.