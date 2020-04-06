Врач "Реймса" покончил з собой из-за коронавируса

Президент французского клуба "Реймс" Жан-Пьер Кайо заявил, что врач команды Бернард Гонсалес покончил жизнь самоубийством, заразившись коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает информагентство Goal, “Реймс" опубликовал стих в память своего 60-летнего работника, который находился на домашней изоляции вместе с женой после позитивного теста на коронавирус.

Врач "Реймса" покончил с собой из-за коронавируса mbc.news

Отмечается, что перед смертью Гонсалес оставил записку. Он работал в клубе на протяжении 23 лет.

Всего с начала эпидемии во Франции было зафиксировано 92839 случаев заболевания. 16183 человек успешно прошли курс лечения и выздоровели, а 8078 не смогли побороть коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, ранее переболевший коронавирусом, снова сдал позитивный тест на наличие заболевания.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!