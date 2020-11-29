Врач, подозреваемый в убийстве Марадоны, разрыдался во время интервью

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке разрыдался во время интервью, комментируя обвинения в причастности к смерти легендарного футболиста.

Доктор отрицает факт любых нарушений, якобы допущенных им при уходе за аргентинской суперзвездой.

"Я был потрясен, когда к моей двери подъехала полиция. Я знаю, что делал, и это все было на пользу Диего. Я сделал все, что мог. Я чувствую себя ужасно, потому что мой друг умер. Я считаю, что не виноват. То, что происходит сейчас, очень несправедливо", – цитирует Луке DayliMail.

Врач заявил, что не часто виделся с дочерьми Диего, которые и выдвинули ему обвинения, но остальная часть семьи Диего: его братья, и сестры, и его племянники обожали его.

"Кто-то пытается сделать из меня козла отпущения. Когда Диего стало плохо, я сделал все, что мог", – в слезах отметил Луке.

По словам доктора, у футболиста были проблемы с таблетками и алкоголем.

"Марадона был самым сложным пациентом. Я ничего не мог сделать, если он этого не хотел. Он ненавидел врачей и психологов. Со мной было немного иначе, потому что я был с ним честен. Он был моим другом. Он должен был пойти в реабилитационный центр, когда выписался из больницы, но не пошел. Если я в чем-то и виноват перед Диего, так это в любви к нему и попытках улучшить его жизнь", – отметил Луке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер в среду, 25 ноября, в своем доме в Буэнос-Айресе

Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.