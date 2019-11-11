Впервые за три года: Роналду вспылил и устроил бойкот в "Ювентусе"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду остался крайне недоволен решением главного тренера команды Маурицио Сарри заменить его на 55-й минуте матча с "Миланом" (1:0) в итальянской Серии А.

Криштиану Роналду в матче с "Миланом"

Сразу после замены Роналду не пожал руку наставнику команды, а сразу направился в раздевалку. Кроме того, не дождавшись окончания поединка, португалец покинул пределы стадиона за три минуты до финального свистка, сообщает Squawka.

Криштиану Роналду в матче с "Миланом"

Любопытно, что Роналду заменили уже во втором матче подряд. В последний раз до этого Криштиану не доигрывал из-за замены два поединка кряду в мае 2016 года. А за весь прошлый сезон (2018/2019) португальский футболист был заменен всего два раза.

Стоит отметить, что аргентинец Пауло Дибала, вышедший на замену вместо Роналду во встрече с "Миланом", стал героем поединка, забив единственный в матче гол на 77-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форвард сборной Украины Роман Яремчук опередил Роналду в рейтинге бомбардиров.

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